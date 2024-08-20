На Украине приняли закон о фактическом запрете УПЦ

Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, за принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. После подписания и обнародования закона он официально вступит в силу.

Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которых уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать. Следить за соблюдением новых правил будут уполномоченные государственные органы.

Российский МИД призывал «здоровые силы» международного сообщества осудить «кощунственную войну» президента Украины Владимира Зеленского против УПЦ.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата) и Православной церковью Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической).

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят завести дело против защищающего УПЦ адвоката.