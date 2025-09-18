Эйфелева башня закрыта на фоне забастовки в Париже

Эйфелеву башню закрыли в связи с проведением масштабной акции протестов в Париже

Эйфелеву башню закрыли для посетителей в четверг, 18 сентября, из-за масштабной акции протеста. Соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте монумента.

«В связи с общенациональной забастовкой 18 сентября Эйфелева башня в настоящий момент закрыта», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что площадь под башней по-прежнему доступна для посещения до 21:00 (22:00 мск).

18 сентября министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо сообщил, что в стране зарегистрировали 230 протестных акций, участники заблокировали 95 объектов. По его словам, в четверг утром было задержано 58 человек, из них 11 — в Париже.

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес, в свою очередь, заявил, что власти ожидают, что количество протестующих по всей стране составит около 900 тысяч.

Масштабные акции протеста во Франции проходят под лозунгом «Заблокируем все». Они проводятся на фоне недовольства населения страны мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

Ранее во Франции протестующие заблокировали завод по производству вооружений.