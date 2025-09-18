На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Французские власти готовятся к масштабным протестам по всей стране

Le Figaro: полиция ожидает до 900 тыс. протестующих по всей Франции
true
true
true
close
Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Франции ожидают 18 сентября около 900 тыс. протестующих по всей стране, притом от 50 тыс. до 100 тыс. — в Париже. Об этом сообщает Le Figaro.

«Есть информация о намерении нескольких сотен, а то и тысяч радикалов внедриться в профсоюзную процессию, чтобы бороться и разрушать», — сообщил начальник полиции Парижа Лоран Нуньес.

По сообщению французских СМИ, межпрофсоюзная демонстрация начнется в 14:00 в Париже, на площади Бастилии. Активисты планируют пройти через площадь Республики и затем дойти до площади Нации. В электронном письме, разосланном полицией предприятиям, расположенным по маршруту демонстрации, сообщается о том, что организации могут стать объектом нападения агрессивных группировок.

Утром французская полиция в связи с беспорядками во время акций протеста уже задержала 44 человека. Как отмечается, 7 из них были арестованы в районе Парижа.

14 сентября французская Национальная федерация профсоюзов фермеров (FNSEA) призвала организовать манифестацию против администрации Елисейского дворца. Согласно планам фермеров, критике подлежит соглашение Европейского союза с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR). В частности, их не устраивает санкционная политика президента США Дональда Трампа.

Ранее политолог дал прогноз относительно шансов протестующих свергнуть президента Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами