Французские власти готовятся к масштабным протестам по всей стране

Власти Франции ожидают 18 сентября около 900 тыс. протестующих по всей стране, притом от 50 тыс. до 100 тыс. — в Париже. Об этом сообщает Le Figaro.

«Есть информация о намерении нескольких сотен, а то и тысяч радикалов внедриться в профсоюзную процессию, чтобы бороться и разрушать», — сообщил начальник полиции Парижа Лоран Нуньес.

По сообщению французских СМИ, межпрофсоюзная демонстрация начнется в 14:00 в Париже, на площади Бастилии. Активисты планируют пройти через площадь Республики и затем дойти до площади Нации. В электронном письме, разосланном полицией предприятиям, расположенным по маршруту демонстрации, сообщается о том, что организации могут стать объектом нападения агрессивных группировок.

Утром французская полиция в связи с беспорядками во время акций протеста уже задержала 44 человека. Как отмечается, 7 из них были арестованы в районе Парижа.

14 сентября французская Национальная федерация профсоюзов фермеров (FNSEA) призвала организовать манифестацию против администрации Елисейского дворца. Согласно планам фермеров, критике подлежит соглашение Европейского союза с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR). В частности, их не устраивает санкционная политика президента США Дональда Трампа.

