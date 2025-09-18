Во Франции протестующие заблокировали завод по производству вооружений

Во французском Марселе протестующие заблокировали завод по производству вооружений компании Eurolinks, которая сотрудничает с Израилем. Об этом в соцсети X написала депутат Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) Габриэль Катала.

«Браво манифестантам, которые сейчас в Марселе блокируют завод по производству вооружений Eurolinks, продающий военную технику Израилю», — говорится в сообщении.

18 сентября министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо сообщил, что в стране зарегистрировали 230 протестных акций, участники заблокировали 95 объектов. По его словам, в четверг утром было задержано 58 человек, из них 11 — в Париже.

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес, в свою очередь, заявил, что власти ожидают, что количество протестующих по всей стране составит около 900 тысяч.

Масштабные акции протеста во Франции проходят под лозунгом «Заблокируем все». Они проводятся на фоне недовольства населения страны мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

Ранее протестующие в Париже потребовали отставки Макрона.