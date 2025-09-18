На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции проходят более 200 акций протеста

Le Figaro: на территории Франции зарегистрировано 230 профсоюзных протестов
Benoit Tessier/Reuters

Во Франции зарегистрировали 230 протестных акций, участники заблокировали 95 объектов. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Брюно Ретайо, пишет газета Le Figaro.

«Заблаговременное размещение наших полицейских сил стало сдерживающим фактором », — сказал глава ведомства.

По его словам, утром 18 сентября задержали 58 человек, из них 11 — в Париже.

16 сентября глава минтранса страны Филипп Табаро предупредил о серьезных перебоях в работе общественного транспорта по причине забастовок 18 сентября. В ведомстве добавили, что междугородние электрички Intercite смогут обеспечить перевозки только на 50% от обычного объема, электрички TER — на 60%, однако показатель может отличаться в зависимости от регионов.

Также Табаро рассказал о забастовке авиационных диспетчеров, однако из-за того, что часть профсоюзов сообщила о планах перенести ее на начало октября, акция 18 сентября «не повлияет на воздушный трафик аэропортов французской столицы.

10 сентября во Франции проходили масштабные акции протеста под лозунгом «Заблокируем все». Они проводились на фоне недовольства населения страны мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

Ранее протестующие в Париже потребовали отставки президента Макрона.

