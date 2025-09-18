В российском посольстве высказались о протестах во Франции

Посол России Мешков: Москва не имеет никакого отношения к протестам во Франции

Россия не имеет никакого отношения к происходящим во Франции протестам против экономической реформы. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24».

«Российская Федерация не имеет никакого отношения к тем потрясениям, которые происходят сегодня во Франции, но я не исключаю, что сегодня-завтра начнут нас обвинять в этом», — сказал он.

По словам дипломата, происходящие забастовки — внутригосударственные дела французского руководства. Мешков также признал, что экономика Франции в настоящий момент переживает трудные времена.

18 сентября министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо сообщил, что в стране зарегистрировали 230 протестных акций, участники заблокировали 95 объектов. По его словам, в четверг утром было задержано 58 человек, из них 11 — в Париже. Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес, в свою очередь, заявил, что власти ожидают выхода около 900 тыс. протестующих по всей стране.

Масштабные акции протеста во Франции проходят под лозунгом «Заблокируем все». Они проводятся на фоне недовольства населения страны мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

Ранее протестующие в Париже потребовали отставки Макрона.