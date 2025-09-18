На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском посольстве высказались о протестах во Франции

Посол России Мешков: Москва не имеет никакого отношения к протестам во Франции
true
true
true
close
Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия не имеет никакого отношения к происходящим во Франции протестам против экономической реформы. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия 24».

«Российская Федерация не имеет никакого отношения к тем потрясениям, которые происходят сегодня во Франции, но я не исключаю, что сегодня-завтра начнут нас обвинять в этом», — сказал он.

По словам дипломата, происходящие забастовки — внутригосударственные дела французского руководства. Мешков также признал, что экономика Франции в настоящий момент переживает трудные времена.

18 сентября министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо сообщил, что в стране зарегистрировали 230 протестных акций, участники заблокировали 95 объектов. По его словам, в четверг утром было задержано 58 человек, из них 11 — в Париже. Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес, в свою очередь, заявил, что власти ожидают выхода около 900 тыс. протестующих по всей стране.

Масштабные акции протеста во Франции проходят под лозунгом «Заблокируем все». Они проводятся на фоне недовольства населения страны мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

Ранее протестующие в Париже потребовали отставки Макрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами