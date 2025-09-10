Протестующие в Париже потребовали отставки Макрона и эшафота для главы МВД

Полиция: протестующие в Париже пытались ворваться в здание Северного вокзала

Протестующие в Париже пытались ворваться в здание Северного вокзала (Gare du Nord, расположен в 10-м округе). Об этом сообщает Economie со ссылкой на заявление полиции.

Отмечается, что собравшие у вокзала люди скандировали: «Макрон, в отставку!», «Ретайо на эшафот!». Также прозвучал призыв двинуться маршем в сторону площади Шатле (на границе 1-го и 4-го округов).

По данным издания, рестораны расположенные возле вокзала, закрыли свои террасы в качестве меры предосторожности.

10 сентября во Франции проходят масштабные акции протеста под лозунгом «Заблокируем все». Они проводятся на фоне недовольства населения Франции мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры в рамках массового движения «Заблокируем всё» в знак недовольства мерами жесткой экономии, которые были предложены правительством.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо сообщил, что в стране в ходе протестов арестовали более 200 человек.

Ранее Павел Дуров назвал Telegram инструментом французских протестов.