Лукашенко рассказал о кандидатурах на пост президента Белоруссии

Лукашенко сообщил, что перебирает кандидатуры преемника на должность президента
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что рассматривает кандидатуры на должность президента страны. Его слова приводит агентство «БелТА».

«Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть, я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что потенциальный кандидат на пост лидера страны должен будет забыть о своей личной жизни, отметив, что такого понятия у него не будет.

Он заявил, что сейчас вокруг Белоруссии сложилась «очень сложная ситуация», и желательно, чтобы это был «крепкий мужик, который бы обязательно понюхал пороха».

15 сентября Лукашенко заявил, что президентами не становятся, а рождаются.

3 февраля ЦИК Белоруссии утвердил победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей, это рекордный показатель за все время президентства Лукашенко.

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 26 января 2025 года. Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой, назвав ее убедительной. Он отметил, что Москва и Минск в последнее время сделали многое для укрепления двусторонних отношений, и выразил надежду, что сотрудничество продолжится.

Ранее Лукашенко рассказал, о чем должны помнить все белорусы.

