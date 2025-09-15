На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что президентами не становятся, а рождаются

Лукашенко: президентами рождаются, а не становятся
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Разведчик» заявил, что президентами не становятся, а рождаются.

«Извините за нескромность, но я уже не раз говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются. <...> Речь про то, как в человеке по мере взросления, постепенно, «от жизни, от земли» зарождается осознанная любовь к стране, своему народу, готовность в трудный для государства момент взять на себя ответственность и сделать все, чтобы оправдать доверие соотечественников», — сказал он.

3 февраля ЦИК Белоруссии утвердила победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей, это рекордный показатель за все время президентства Лукашенко.

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 26 января 2025 года. Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой, назвав ее убедительной. Он отметил, что Москва и Минск в последнее время сделали многое для укрепления двусторонних отношений и выразил надежду, что сотрудничество продолжится.

Ранее Лукашенко рассказал, о чем должны помнить все белорусы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами