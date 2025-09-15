Лукашенко заявил, что президентами не становятся, а рождаются

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Разведчик» заявил, что президентами не становятся, а рождаются.

«Извините за нескромность, но я уже не раз говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются. <...> Речь про то, как в человеке по мере взросления, постепенно, «от жизни, от земли» зарождается осознанная любовь к стране, своему народу, готовность в трудный для государства момент взять на себя ответственность и сделать все, чтобы оправдать доверие соотечественников», — сказал он.

3 февраля ЦИК Белоруссии утвердила победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей, это рекордный показатель за все время президентства Лукашенко.

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 26 января 2025 года. Президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой, назвав ее убедительной. Он отметил, что Москва и Минск в последнее время сделали многое для укрепления двусторонних отношений и выразил надежду, что сотрудничество продолжится.

