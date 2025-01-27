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Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

Путин в телеграмме поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский лидер направил президенту Белоруссии телеграмму, в которой назвал убедительной его победу на выборах в республике. По словам Путина, результаты голосования свидетельствуют о высоком политическом авторитете Лукашенко и поддержке выбранного им государственного курса со стороны граждан.

«За последнее время нам удалось немало сделать для упрочнения дружественных связей между Москвой и Минском. И, конечно, мы продолжим совместную работу по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества», — говорится в письме.

Также президент РФ выразил надежду, что две страны продолжат принимать меры для повышения эффективности институтов Союзного государства и продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов в Евразии.

Путин пожелал Лукашенко здоровья и новых успехов на посту главы государства. Он добавил, что ждет официального визита белорусского коллеги в Москву «в скором времени».

«Вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле», — добавил российский лидер.

Очередные президентские выборы в Белоруссии состоялись 26 января. Победу на них одержал Лукашенко — по предварительным данным, за действующего главу государства проголосовали 86,82% избирателей.

Ранее в Белоруссии рассказали, сколько граждан страны на выборах президента проголосовали «против всех».

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