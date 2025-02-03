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ЦИК Белоруссии утвердил победу Лукашенко на выборах

ЦИК Белоруссии: Лукашенко одержал победу на выборах, набрав 86,82% голосов
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Центральная избирательная комиссия Белоруссии утвердила победу Александра Лукашенко на президентских выборах. Об этом пишет РИА Новости.

«Согласно принятому на заседании постановлению ЦИК, выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. ЦИК также постановил считать избранным на должность президента республики Лукашенко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действующий глава государства набрал 86,82% голосов, это рекордный показатель за все время президентства Лукашенко.

Выборы главы государства в Белоруссии состоялись 26 января 2025 года. Поздравляя белорусского коллегу с переизбранием, президент России Владимир Путин назвал его победу убедительной. Он подчеркнул, что за последнее время Москва и Минск сделали многое для упрочения двусторонних связей, и выразил надежду на продолжение работы в этом направлении.

На Западе сочли выборы «фиктивными» и заявили, что у белорусов «не было выбора». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, какую страну первой посетит Лукашенко после переизбрания.

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