Лукашенко рассказал, о чем должны помнить все белорусы

22 июня 1945 года — это урок не только о прошлом, но и о будущем, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его обращение к гражданам опубликовано на сайте главы государства.

Он обратился к белорусам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

«Не будет больше блицкригов и вероломных нападений. Уроки западного лицемерия и лжи мы усвоили раз и навсегда. Слишком большой ценой досталась нам Великая Победа», — сказал он.

Лукашенко добавил, что целью ныне живущего поколения белорусов является сохранение мира.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. После этого он встретится с создателями государственных учебников по истории. Во время беседы участники обсудят результаты выполненной работы и создание новых учебных курсов для включения в образовательный процесс.

Ранее в Индии посадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны.