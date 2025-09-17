Путин поручил начать подготовку к очередной прямой линии

Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации провести подготовку к проведению очередной прямой линии. Об этом пишет РИА Новости.

«Этот проект, он реализуется нами не первый год, но не теряет своей актуальности и важности», — подчеркнул российский лидер на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

По его словам, это не просто масштабный социологический опрос, а живая обратная связь от россиян, которая помогает выявить наиболее острые проблемы и соответствующим образом реагировать на них.

Президент также отметил, что работу с обращениями россиян, поступившими на прямую линию, надо «максимально разбюрократизировать». Он подчеркнул, что эту работу важно проводить вживую, чтобы все запросы людей, как бы много их ни было, были в работе.

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 78%. В свою очередь 79% респондентов считают, что глава государства работает хорошо. Деятельность правительства положительно оценили 53% участников опроса, о работе премьер-министра России Михаила Мишустина позитивно отозвались 58% россиян.

