На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил начать подготовку к очередной прямой линии

Путин поручил правительству и администрации подготовить новую прямую линию
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации провести подготовку к проведению очередной прямой линии. Об этом пишет РИА Новости.

«Этот проект, он реализуется нами не первый год, но не теряет своей актуальности и важности», — подчеркнул российский лидер на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

По его словам, это не просто масштабный социологический опрос, а живая обратная связь от россиян, которая помогает выявить наиболее острые проблемы и соответствующим образом реагировать на них.

Президент также отметил, что работу с обращениями россиян, поступившими на прямую линию, надо «максимально разбюрократизировать». Он подчеркнул, что эту работу важно проводить вживую, чтобы все запросы людей, как бы много их ни было, были в работе.

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 78%. В свою очередь 79% респондентов считают, что глава государства работает хорошо. Деятельность правительства положительно оценили 53% участников опроса, о работе премьер-министра России Михаила Мишустина позитивно отозвались 58% россиян.

Ранее Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами