Стало известно, насколько россияне доверяют Путину

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 78% (плюс 1 п.п.). Это следует из данных опроса фонда «Общественное мнение», проведенного с 8 по 10 августа.

Уточняется, что в опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян. 79% (плюс 2 п.п.) опрошенных придерживаются мнения, что глава государства работает хорошо.

Деятельность Правительства положительно оценили 53% участников опроса (плюс 2 п. п.). О работе главы кабмина Михаила Мишустина позитивно отозвались 58% опрошенных (плюс 1 п. п.).

Уровень поддержки «Единой России» составил 43% (плюс 3 п. п.), КПРФ — 8% (минус 1 п. п.), ЛДПР — 11% (плюс 1 п. п.), «Справедливой России — За правду» — 4% (плюс 2 п. п.), «Новых людей» - 4% (плюс 1 п. п.).

До этого аналогичный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян от 18 лет, показал, что главе государства доверяют 78,4% граждан.

В июле российский лидер возглавил список общественных деятелей, на которых россияне ориентируются в вопросах морали и нравственности. Отмечается, что за последние 20 лет число россиян, считающих Путина моральным авторитетом, удвоилось.

