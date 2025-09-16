«Трамп будет сговорчивее»: политолог – о военных учениях России, Ирана и Индии

Президент России Владимир Путин появился на учениях «Запад-2025» в военной форме, среди стран-участниц – Индия и Иран. В Белом Доме внимательно следили за этим мероприятием, заявил «Газете.Ru» американист Малек Дудаков.

«Администрация Трампа внимательно следит за любыми военными мероприятиями. Сейчас очень много истерики поднимается, особенно в европейской прессе, по поводу учений «Запад-2025», якобы, это подготовка к большому вторжению в страны НАТО. Возникает вопрос, что там чуть ли не половина мира, которая будет с нами принимать участие в учениях, видимо, по мнению европейских ястребов, готовится вторгнуться на территорию Европейского союза и блока НАТО, включая Индию», — сказал он.

По мнению политолога, военные учения России и партнеров демонстрируют сигнал для США.

«Мы отправляем важный сигнал администрации Трампа: видите, с нами страны глобального юга, [страны мирового] большинства — мы не изолированы. Учитывая, что у Трампа очень сложные отношения с Ираном, против которого он устраивал военную провокацию, и с Индией, против которой он ввел недавно тарифы. Подобного рода жесты не останутся незамеченными в [Белом Доме]. И более того, может [Трампа] в какой-то степени мотивировать быть посговорчивее, причем не только с нами, но и с другими странами. Они все усиливают свою переговорную позицию в отношениях с Соединенными Штатами, демонстрируя наше партнерство и единство. Возможно, Трамп не будет напрямую это комментировать. Намек он точно поймет», — сказал он.

16 сентября Путин прибыл в Нижегородскую область, где проходят учения «Запад-2025». В них приняли участие Бангладеш, Индия, Иран, Буркина-Фасо, Конго и Мали. Президент появился на мероприятии в военной форме и поприветствовал делегации стран-участниц.

Ранее генсек ООН оценил возможность урегулирования конфликта на Украине в ближайшее время.