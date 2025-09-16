Появилось видео с Путиным на полигоне во время российско-белорусских учений

Кремль: опубликовано видео с Путиным на полигоне Мулино в Нижегородской области

Появилось видео появления президента России Владимира Путина на полигоне «Мулино» в Нижегородской области во время учений РФ и Белоруссии «Запад-2025». Кадры публикует пресс-служба Кремля.

«Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России осмотрел вооружение, военную и специальную технику, участвующие в учениях «Запад-2025», — сказано в сообщении.

До этого на один из полигонов в РФ прибыл министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. Глава оборонного ведомства ознакомится с ходом выполнения учебно-боевых задач военными подразделениями Российской Федерации и Белоруссии.

Мероприятия проходят на 41 полигоне, в них участвует около 100 тысяч военных.

По словам российского лидера, цель учений «Запад» направлена на защиту Союзного государства от любой агрессии.

Совместные стратегические учения стартовали 12 сентября. 15 сентября в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии.

Ранее в МИД оценили реакцию Запада на военные учения России и Белоруссии.