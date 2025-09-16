На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек ООН оценил возможность урегулирования конфликта на Украине в ближайшее время

Гуттериш заявил, что не настроен оптимистично по урегулированию на Украине
Eduardo Munoz/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что не имеет оптимистичного настроя относительно урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не настроен оптимистично относительно мирного урегулирования на Украине в ближайшей перспективе», — сказал генсек ООН.

Гутерриш уточнил, что подобный настрой связан со «слишком разными» позициями России и Украины по урегулированию конфликта.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский не способны вести переговоры из-за взаимной ненависти. Глава Белого дома считает, что из-за напряженных отношений между президентами России и Украины переговоры, вероятно, придется вести ему.

В этот же день государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп делает все возможное, чтобы остановить конфликт на Украине. По его словам, США хотят, чтобы европейские страны, желающие новых американских санкций против РФ, сделали какие-то шаги.

Ранее Песков заявил о неготовности Украины продолжать с Россией диалог.

