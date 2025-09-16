В Германии призвали Трампа возобновить поставки оружия Украине

Бывший немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине и ввести новые санкции против России, уже подготовленные сенатом. Его слова приводит «РБК-Украина».

Он выразил надежду, что в Вашингтоне поймут, что подход «красной дорожки» по отношению к России и ее лидеру Владимиру Путину якобы не сработал.

«Надеюсь, США поймут, что это не сработало. Следовательно, они должны, на мой взгляд, возобновить поставки оружия, возобновить программу вооружений и, конечно, ввести санкции, которые уже подготовлены, санкционный пакет, подготовленный в Сенате США», — сказал Ишингер.

Он также призвал «найти юридически приемлемые и финансово выгодные способы» передать замороженные активы России Украине. Экс-дипломат также отметил необходимость предоставить Киеву гарантии безопасности.

До этого экс-дипломат заявил, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине еще даже не начались. По его словам, хорошая новость заключается в том, что по инициативе Вашингтона начались прямые контакты между США и Россией. Однако на текущий момент эти контакты не дали каких-то конкретных результатов, а Москва якобы не показала заинтересованности в мирном урегулировании конфликта, считает эксперт.

Ранее в США заявил Украине заключить сделку с Россией и не вступать в НАТО.