TAC: Украине нужно подписать соглашение с Россией и не вступать в НАТО

Властям Украины нужно как можно быстрее заключить с Россией мирное соглашение и отказаться от членства в НАТО. К такому выводу пришли журналисты издания The American Conservative (TAC).

По мнению авторов, конфликт на Украине близится к «неминуемому завершению». Вероятно, это займет «много месяцев», но Россия в итоге одержит верх на поле боя, а Украина останется без части территорий и перспективы членства в Североатлантическом альянсе, говорится в тексте.

«В такой ситуации у Киева есть все основания заключить сделку, а не ждать сокрушительного поражения», — пишет TAC.

В материале также отмечается, что самой надежной гарантией безопасности Украине станет обязательство сохранять нейтралитет и не вступать в НАТО.

1 сентября бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что вступление страны в НАТО станет «катастрофой» и прямой дорогой к гражданской войне. Он добавил, что всегда был «категорическим и убежденным» противником членства Украины в Североатлантическом альянсе.

В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества заявил, что одной из главных причин начала специальной военной операции стали «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО». Он отметил, что Москва на протяжении многих лет подчеркивала, что членство Украины в альянсе представляет прямую угрозу безопасности РФ.

