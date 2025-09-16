На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии сделали неожиданное заявление о переговорах по Украине

Экс-дипломат Ишингер: переговоры по Украине еще даже не начались
true
true
true
close
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Бывший немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине еще даже не начались. Его слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, хорошая новость заключается в том, что по инициативе Вашингтона начались прямые контакты между США и Россией. Однако на текущий момент эти контакты не дали каких-то конкретных результатов, а Москва якобы не показала заинтересованности в мирном урегулировании конфликта, считает эксперт.

«Иными словами, я бы не сказал, что переговоры зашли в тупик. Я бы сказал, что переговоры на самом деле еще не начались. И мы надеемся, что в какой-то момент они начнутся», — сказал Ишингер.

Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV заявил, что конфликт с Россией идет к завершению.

По его словам, кто-то признает данный факт, кто-то – нет, но фактически Киев «движется в этом направлении». Нардеп считает, что на это указывает желание президента США Дональда Трампа провести трехсторонние переговоры с коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее Келлог пересказал разговор с Трампом о шансах победы России над Украиной.

