В Госдуме стоя аплодировали Ким Чен Ыну

Депутаты Госдумы на заседании стоя аплодировали главе КНДР Ким Чен Ыну
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Госдумы на первом в осенней сессии пленарном заседании аплодировали лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Об этом свидетельствует трансляция заседания на портале «Дума ТВ».

«Давайте все вместе выскажем слова признательности председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну и всему корейскому народу за братскую помощь», — подчеркнул Володин.

Некоторые из депутатов аплодировали стоя после соответствующих слов.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) размещены только на территории России.

Президент России Владимир Путин на встрече с северокорейским лидером в Пекине отметил, что спецподразделения КНДР по инициативе лидера страны Ким Чен Ына приняли участие в освобождении Курской области от украинских захватчиков в полном соответствии с договором между странами.

Он подчеркнул, что Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с «нацизмом, фашизмом и милитаризмом».

Ранее в Северной Корее показали фильм о подвигах военных страны в Курской области.

