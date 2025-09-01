В Северной Корее показали фильм о подвигах военных страны в Курской области

Центральное телевидение КНДР показало документальный фильм, посвященный подвигам солдат и офицеров Корейской народной армии (КНА) в ходе освобождения Курской области. На это обратило внимание южнокорейское агентство Yonhap.

Фильм с документальным кадрами боевых действий транслировался 31 августа.

Как пишет Yonhap, особое внимание в нем уделено героизму двух молодых солдат — 20-летнего Юн Чжон Хёка и 19-летнего У Ви Хёка, которые погибли, оказавшись в окружении. Аналогичную самоотверженность проявил 22-летний Ли Гван Ын, когда заметил, что его товарищи по оружию попали под огонь противника, пытаясь спасти его после ранения. В фильме также рассказывается о 31-летнем Хам Чжон Хёне, который в одиночку остановил вражеский дрон во время вылазки, спасши тем самым 15 сослуживцев.

По информации Yonhap, в картине в числе прочего упоминаются письма лидера КНДР Ким Чен Ына солдатам.

13 августа глава Северной Кореи в телефонном разговоре заверил президента России Владимира Путина в поддержке мер, которые принимаются в контексте специальной военной операции. Как передавало пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи, российский лидер высоко оценил помощь КНДР и героизм северокорейских солдат в освобождении территории Курской области. В свою очередь, Ким Чен Ын выразил искреннюю признательность Путину за высокую оценку воинов Корейской народной армии и заверил, что КНДР всегда будет оставаться верной духу договора между Пхеньяном и Москвой.

Ранее в КНДР впервые показали кадры с северокорейскими военными в Курской области.