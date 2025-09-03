Путин поблагодарил Ким Чен Ына и северокорейский народ за помощь в Курской области

Спецподразделения КНДР по инициативе лидера страны Ким Чен Ына приняли участие в освобождении Курской области от украинских захватчиков в полном соответствии с договором между странами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с северокорейским лидером в Пекине, передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с «нацизмом, фашизмом и милитаризмом».

Президент добавил, что Россия никогда не забудет тех жертв, которые принесли вооруженные силы КНДР и семьи северокорейских военнослужащих.

«Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом», — сказал российский лидер.

В апреле Путин также поблагодарил северокорейских солдат, Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области.

Он отметил героизм, самоотверженность и высокий уровень подготовки военных КНДР, которые «плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную». Российский лидер также подчеркнул, что северокорейские солдаты с честью и доблестью исполнили свой долг, «покрыв себя неувядаемой славой».

Ранее в России призвали наградить военных из КНДР, участвовавших в освобождении Курской области.