Песков рассказал о размещении военных КНДР

Песков: военнослужащие КНДР размещены только на территории России
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) размещены только на территории России. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они не размещены там (на Украине — прим. ред). Военные КНДР размещены на территории Российской Федерации», — заявил он.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с северокорейским лидером в Пекине заявил, что спецподразделения КНДР по инициативе лидера страны Ким Чен Ына приняли участие в освобождении Курской области от украинских захватчиков в полном соответствии с договором между странами.

Он подчеркнул, что Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с «нацизмом, фашизмом и милитаризмом».

26 апреля текущего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области. В операции приняли участие бойцы КНДР, которых Ким Чен Ын назвал героями.

Ранее в Северной Корее показали фильм о подвигах военных страны в Курской области.

