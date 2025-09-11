Депутат Госдумы и олимпийский чемпион объявлен в розыск на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, передает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД республики.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею уже четвертый год включен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». С 2022 года он находился в розыске на Украине. Его обвинили в «посягательстве на территориальную целостность» страны. УК Украины предусматривает за это наказание в виде 15 лет тюрьмы или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Как объяснили в СБУ, депутат в феврале 2022 года поддержал постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик и голосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с регионами.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами ресурса официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

