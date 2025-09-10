На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тимати порекомендовал СБУ «искать его в клубе»

Объявленный в розыск на Украине Тимати заявил, что СБУ может искать его в клубе
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российский рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) может «искать его в клубе». Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«СБУ: «Мы разыскиваем Тимати!» Тимати: «Если я нужен тебе — ищи меня в клубе», — написал хип-хоп-исполнитель.

Музыкант также выразил мнение, что попадание в список СБУ является показателем масштаба и уровня влияния личности. По его словам, это не может не импонировать.

«Соответственно, воспринимаю это как большой комплимент. Спасибо!» — добавил рэпер.

8 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины объявила Тимати в розыск. В июне СБУ предъявила музыканту заочное обвинение в нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории. Ему инкриминируется предполагаемое посягательство на независимость и территориальную целостность Украины.

По данным украинских правоохранительных органов, артист также внесен в базу сайта «Миротворец», который ведет список лиц, считающихся «угрозой национальной безопасности Украины».

Ранее певца Григория Лепса объявили в розыск на Украине.

