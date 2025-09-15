Спецпосланник Трампа оценил продвижение России на Украине

Спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что, если бы Россия одерживала победу в украинском конфликте, ее войска уже находились бы в Киеве и Одессе, а правительство страны было бы смещено. Такое мнение он высказал в ходе выступления на YouTube-канале фонда украинского олигарха Виктора Пинчука.

Келлог считает, что Россия терпит поражение в украинском конфликте, поскольку потери российской стороны «колоссальны», а на фронт отправляются «танки из музеев». Он также отметил, что, по его оценке, продвижение российских войск происходит медленными темпами.

В конце августа Келлог выразил надежду на то, что следующий день независимости Украины, который отмечается 24 августа, пройдет в мирное время. Он отметил, что все стороны «очень серьезно работают» над мирным процессом. Келлог также понадеялся, что в ближайшем будущем можно будет «дойти до гарантий безопасности», и работа над ними продолжается.

15 сентября американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине произойдет в ближайшее время. Политик пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент информации о саммите Россия-США-Украина нет.

Ранее в США заявили, что Путин «тычет большим пальцем в глаз НАТО».