Матч между «Краснодаром» и ЦСКА назвали игрой европейского уровня

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что его ожидания по поводу матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским ЦСКА полностью оправдались. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Мы увидели много голов, интересную игру, которая держала в напряжении до последнего. Все было из классического хорошего уровня европейского футбола: хороший контроль мяча, хорошие комбинации, индивидуальные действия, проявления характера», — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу «быков». В начале первого тайма счет открыл игрок ЦСКА Мойзес. Перед перерывом счет сравнял Джон Кордоба. В начале второй половины матча Виктор Са вывел «Краснодар» вперед. Жоау Батчи за 20 минут до конца матча довел преимущество «Краснодара» до двух мячей. В компенсированное время Матеус Алвес отыграл один мяч.

На 68-й минуте игры Мойзес был удален с поля за вторую желтую карточку.

В чемпионате России сыграно 18 туров. В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» лидирует, подопечные Мурада Мусаева набрали 40 очков. На балл меньше имеет расположившийся на второй позиции «Зенит», ушедший на зимнюю паузу с активом в 39 баллов. ЦСКА занимает четвертую строчку, набрав 36 очков.

Ранее игрок ЦСКА перенес операцию.