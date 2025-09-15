На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что Путин «тычет большим пальцем в глаз НАТО»

Al Drago - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Член палаты представителей США от Республиканской партии Рик Кроуфорд заявил, что президент России Владимир Путин якобы «тычет большим пальцем в глаз НАТО», комментируя инциденты с БПЛА в Румынии и Польше. Его слова передает газета The Hill.

Конгрессмен считает, что Россия своими действиями якобы провоцирует Североатлантический альянс.

«Мы наблюдаем вторжения, возможно, в Польшу и Румынию. Он [президент Владимир Путин] тычет свой большой палец в глаз НАТО», — сказал Кроуфорд.

По его словам, последние инциденты должны стать «тревожным сигналом для Европейского союза и других стран» о том, что нужно ужесточать санкции против России. Политик считает, что третьи страны должны отказаться от покупки энергоресурсов из РФ.

13 сентября в министерстве обороны Румынии заявили, что воздушное пространство республики было нарушено БПЛА. Как сообщили в ведомстве, летательный аппарат был обнаружен двумя истребителями F-16, поднятыми для мониторинга ситуации в небе. Самолеты отследили его примерно до 20 км юго-западнее села Килии Веке, но впоследствии беспилотник исчез с радаров.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военнослужащие страны зафиксировали не менее 23 беспилотников, нарушивших воздушное пространство республики. Несколько из них были уничтожены. Глава правительства страны обвинил в произошедшем Москву и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье Устава НАТО.

Ранее в Европе признали, что неспособны сдерживать Россию.

