На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле напомнили о подходе Путина к международной политике

Песков: Путин неоднократно говорил, что Кремль предпочитает дипломатию
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что для Москвы предпочтительнее достигать цели и обеспечивать безопасность дипломатическими способами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».

«Россия последовательно придерживается точки зрения, неоднократно озвученной главой нашего государства, о том, что для нас было бы предпочтительным достигать наши цели и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами», — сказал он.

До этого президент России удивил китайских политических экспертов тем, что столкнувшись в ходе своего визита в Китай с очередным ультиматумом со стороны Евросоюза, отреагировал на него небанально — полностью проигнорировал ультиматум, сосредоточившись на поездке в Китай. Местные эксперты отметили, что Путин сделал акцент на важности стратегических отношений с КНР.

15 августа Путин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Это была их первая полноформатная встреча за последние семь лет. Саммит завершился заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине, но без подписания мирных соглашений. По итогам переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон достигли взаимопонимания по многим вопросам.

Ранее в США рассказали о «лимузинной дипломатии» Путина.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами