Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что для Москвы предпочтительнее достигать цели и обеспечивать безопасность дипломатическими способами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».

«Россия последовательно придерживается точки зрения, неоднократно озвученной главой нашего государства, о том, что для нас было бы предпочтительным достигать наши цели и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами», — сказал он.

До этого президент России удивил китайских политических экспертов тем, что столкнувшись в ходе своего визита в Китай с очередным ультиматумом со стороны Евросоюза, отреагировал на него небанально — полностью проигнорировал ультиматум, сосредоточившись на поездке в Китай. Местные эксперты отметили, что Путин сделал акцент на важности стратегических отношений с КНР.

15 августа Путин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Это была их первая полноформатная встреча за последние семь лет. Саммит завершился заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине, но без подписания мирных соглашений. По итогам переговоров помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон достигли взаимопонимания по многим вопросам.

Ранее в США рассказали о «лимузинной дипломатии» Путина.