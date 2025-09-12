На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле предостерегли от «розовых очков» в вопросе урегулирования на Украине

Песков: в российско-украинских переговорах возникла пауза
Roman Naumov/Global Look Press

В российско-украинских переговорах в настоящее время возникла пауза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Каналы общения есть, они налажены, наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, можно скорее говорить о паузе», — заявил официальный представитель Кремля.

Также Песков напомнил, что Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине и предостерег от «розовых очков». Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что не стоит ожидать, будто переговорный процесс даст молниеносные результаты.

Официальный представитель Кремля обратил внимание, как президент США Дональд Трамп говорил уже, что сначала думал о возможности быстрого урегулирования, но потом понял, что для этого необходимо больше времени.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске, в Анкоридже, и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее Вэнс рассказал о «морковке» Трампа для России.

Переговоры о мире на Украине
