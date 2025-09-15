Генпрокуратура попросила суд изъять компанию у экс-советника Чубайса

Генеральная прокуратура обратилась к Ленинскому районному суду Екатеринбурга с просьбой изъять у бывшего советника главы корпорации РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва компанию «Облкоммунэнерго». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в надзорном ведомстве.

Отмечается, что Генпрокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в действиях должностных лиц правительства Свердловской области, предприятия «Облкоммунэнерго» и его дочерних структур.

Было установлено, что на территории региона работает группа компаний «Корпорация СТС». Холдинг монополизировал генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и тд. на территории пяти регионов России. Отмечается, что бенефициарами корпорации выступают Биков и Бобров, которые с 2007 года проживают в Австрии, получив там гражданство.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход Российской Федерации 100% акций АО «Облкоммунэнерго», а также акции и доли еще в 80 компаниях.

Ранее суд огласил приговор фигурантам дела о хищении у Чубайса.