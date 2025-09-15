На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен победитель на выборах губернатора Калужской области

ЦИК: Шапша победил на выборах губернатора Калужской области с 72,24% голосов
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша (на фото) от «Единой России» победил на выборах главы региона с 72,24% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 100% протоколов.

В публикации говорится, что второе место по голосам заняла Надежда Ефремова от партии «Справедливая Россия — За правду», набрав 8,97% голосов. На третьем месте расположился Николай Яшкин от КПРФ – 6,52%, четвертым стал Степан Опарышев от ЛДПР – 4,76% и на пятой позиции оказался Иван Родин от партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» с 4,37% голосов.

До этого стало известно, что главой Чувашии избрали действующего руководителя республики, самовыдвиженца Олега Николаева. К текущему моменту специалисты подсчитали 100% протоколов и установили, что за Николаева проголосовали 67,06% избирателей. Второе и третье места заняли кандидаты от ЛДПР и партии «Новые люди» Константин Степанов и Максим Морозов, набравшие 14,23% и 8,37% соответственно.

Единый день голосования — 14 сентября — охватил 81 российский регион. В субъектах прошли более 5000 избирательных кампаний, в рамках которых планировалось заместить около 47 тыс. мандатов и должностей.

Ранее Медведев напомнил об условиях, в которых проходят выборы в России.

