На выборах главы Чувашии победил Олег Николаев

Главой Чувашии избрали действующего руководителя республики, самовыдвиженца Олега Николаева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

К текущему моменту специалисты подсчитали 100% протоколов и установили, что за Николаева проголосовали 67,06% избирателей. Второе и третье места заняли кандидаты от ЛДПР и партии «Новые люди» Константин Степанов и Максим Морозов, набравшие 14,23% и 8,37% соответственно. Четвертый результат показал представитель Партии пенсионеров Владимир Ильин, которого поддержали 5,56% избирателей. Еще 3,15% избирателей проголосовали за Владимира Савинова, претендента от партии «Зеленые».

Единый день голосования — 14 сентября — охватил 81 российский регион. В субъектах прошли более 5000 избирательных кампаний, в рамках которых планировалось заместить около 47 тыс. мандатов и должностей.

К текущему моменту в нескольких регионах РФ уже определились победители губернаторских выборов. В частности, в Татарстане первое место занял Рустам Минниханов, представляющий партию «Единая Россия». Политик набрал 88,09% голосов после обработки 100% протоколов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал об условиях, в которых проходят выборы в стране.