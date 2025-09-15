На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На выборах главы Чувашии победил Олег Николаев

ЦИК РФ: Олег Николаев занял первое место на выборах главы Чувашии
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Главой Чувашии избрали действующего руководителя республики, самовыдвиженца Олега Николаева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

К текущему моменту специалисты подсчитали 100% протоколов и установили, что за Николаева проголосовали 67,06% избирателей. Второе и третье места заняли кандидаты от ЛДПР и партии «Новые люди» Константин Степанов и Максим Морозов, набравшие 14,23% и 8,37% соответственно. Четвертый результат показал представитель Партии пенсионеров Владимир Ильин, которого поддержали 5,56% избирателей. Еще 3,15% избирателей проголосовали за Владимира Савинова, претендента от партии «Зеленые».

Единый день голосования — 14 сентября — охватил 81 российский регион. В субъектах прошли более 5000 избирательных кампаний, в рамках которых планировалось заместить около 47 тыс. мандатов и должностей.

К текущему моменту в нескольких регионах РФ уже определились победители губернаторских выборов. В частности, в Татарстане первое место занял Рустам Минниханов, представляющий партию «Единая Россия». Политик набрал 88,09% голосов после обработки 100% протоколов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал об условиях, в которых проходят выборы в стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами