Медведев напомнил об условиях, в которых проходят выборы в России

Медведев: выборы в РФ проходят, по сути, в боевых условиях

Выборы в России проходят, по сути, в боевых условиях. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Наши выборы проходят в, по сути, боевых условиях, и не только на территориях тех субъектов, где, по сути, передний край, где есть линия боевого соприкосновения или которые достаточно близко находятся от нее», — подчеркнул политик.

Он отметил, что такая ситуация характерна практически для всей территории страны.

Незадолго до этого представитель МВД РФ Ленар Габдурахманов сообщил, что в России зафиксировано 10 попыток совершения терактов при помощи дронов на избирательных участках.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала об эвакуации трех участков в Белгородской области и одного в Брянской из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время выборов. Голосование перенесли в резервные помещения.

Также 14 сентября председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что западные спецслужбы усиленно собирают данные о ситуации в российских регионах, чтобы пытаться разжечь протесты.

Ранее в ЦИК рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.