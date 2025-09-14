На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев напомнил об условиях, в которых проходят выборы в России

Медведев: выборы в РФ проходят, по сути, в боевых условиях
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Выборы в России проходят, по сути, в боевых условиях. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Наши выборы проходят в, по сути, боевых условиях, и не только на территориях тех субъектов, где, по сути, передний край, где есть линия боевого соприкосновения или которые достаточно близко находятся от нее», — подчеркнул политик.

Он отметил, что такая ситуация характерна практически для всей территории страны.

Незадолго до этого представитель МВД РФ Ленар Габдурахманов сообщил, что в России зафиксировано 10 попыток совершения терактов при помощи дронов на избирательных участках.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала об эвакуации трех участков в Белгородской области и одного в Брянской из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время выборов. Голосование перенесли в резервные помещения.

Также 14 сентября председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что западные спецслужбы усиленно собирают данные о ситуации в российских регионах, чтобы пытаться разжечь протесты.

Ранее в ЦИК рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами