Медведев высмеял слова главы МИД Австрии о нежелании страны вступать в НАТО

Медведев высмеял слова главы МИД Австрии о НАТО словами «хмель от шнапса вышел»
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России подверг жесткой критике заявление министра иностранных дел Австрии Беаты Майнл-Райзингер о том, что ее страна якобы не желает вступать в НАТО. Соответствующий пост политик написал в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, дипломат вспомнила о былом величии Австро-Венгерской империи и статусе Вены в мировой дипломатии. Он напомнил, что спустя почти два месяца после слов о необходимости для Австрии присоединиться к НАТО Майнл-Райзингер заявила, что именно в ее стране должны состояться мирные переговоры России и Украины, так как это нейтральная страна, которая не должна вступать в альянс.

«Похоже, что хмель от австрийского шнапса вышел, Беате протрезвела и стало очень страшно. Историю надо учить в школе…» — написал Медведев.

В сентябре канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что вопрос вступления в НАТО для Вены вообще не стоит, нейтралитет республики не подлежит сомнению.

При этом в конце июля Майнль-Райзингер заявляла, что ее страна может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО якобы из-за агрессивной политики России. По ее словам, нейтральный статус не обеспечит защиту страны.

Ранее в Госдуме ответили на планы Австрии вступить в НАТО.

