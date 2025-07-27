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В Австрии допустили отказ от нейтралитета

Die Welt: глава МИД Австрии Майнль-Райзингер допустила вступление страны в НАТО
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Georges S/IMAGO//photonews.at/Global Look Press

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что ее страна может отказаться от нейтралитета и встуипить в НАТО из-за России. Интервью с дипломатом приводит Die Welt.

По словам дипломата, нейтральный статус не обеспечит защиту страны.

«На фоне повышения уровня неопределенной ситуации с глобальной безопасностью и уровня агрессивности политики России Австрию защищают инвестиции в наши оборонные возможности, а также в партнерские отношения», — заявила она.

Тем не менее, Майнль-Райзингер констатировала, что сейчас в парламенте Австрии большинство депутатов отказ от нейтралитета не поддержит.

Еще в 2023 году после высылки российских дипломатов из Вены посол РФ Дмитрий Любинский заявил, что власти страны сделали сознательный выбор в пользу обрушения отношений с Россией. По его словам, это подрывает ее авторитет в качестве нейтральной международной площадки и ставит под вопрос ее статус посредника в международных спорах.

Ранее в Австрии назвали визит Зеленского унижением и дискредитацией нейтралитета страны.

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