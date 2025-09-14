На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Австрии высказались о возможном членстве страны в НАТО

Майнл-Райзингер: Австрия не поддерживает членство в НАТО, сохраняя нейтралитет
Depositphotos

Австрия не поддерживает возможное членство в НАТО, сохраняя имеющийся нейтралитет. Об этом заявила министр иностранных дел Беате Майнл-Райзингер, передает агентство Bloomberg.

По ее словам, Австрия должна усилить свое влияние в мировой дипломатии, став центром разрешения конфликтов.

«Мы не являемся членом НАТО, и я не поддерживаю вступление в НАТО», — сказала глава МИД Австрии.

В сентябре канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что вопрос вступления в НАТО для Вены вообще не стоит, нейтралитет республики не подлежит сомнению.

27 июля глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер допустила, что ее страна может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО якобы из-за агрессивной политики России. По ее словам, нейтральный статус не обеспечит защиту страны.

Ранее в Госдуме ответили на планы Австрии вступить в НАТО.

