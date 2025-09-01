Канцлер Австрии высказался о возможном вступлении страны в НАТО

Вопрос вступления в НАТО для Австрии вообще не стоит, нейтралитет республики не подлежит сомнению. Об этом в интервью телеканалу ORF заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

«Мы — нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема НАТО для нас вообще не стоит. Эта угроза меня удивила», — сказал он.

27 июля глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер допустила, что ее страна может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО якобы из-за агрессивной политики России. По ее словам, нейтральный статус не обеспечит защиту страны.

Комментируя это, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова дать жесткий ответ Австрии в случае ее решения вступить в НАТО. Он напомнил, что ответные меры на военные угрозы безопасности РФ в свое время были приняты против Швеции и Финляндии. Медведев подчеркнул, что для Австрии никто не будет делать исключений.

