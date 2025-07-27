В Госдуме ответили на планы Австрии вступить в НАТО

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру» назвал абсолютно нелогичным заявление Австрии о вхождении в НАТО, потому что важнейшим преимуществом этой страны всегда являлся ее нейтральный статус.

Он отметил, что такой статус гарантировал безопасность этому государству. По словам парламентария, такой подход освобождал бюджет Австрии от больших военных расходов, позволял направлять средства на экономическое и социальное развитие.

Как заявил Новиков, Россия в принципе не рассматривает эту страну как какого-то оппонента или враждебную сторону. При этом он подчеркнул, что РФ рассматривает Североатлантический альянс как некую враждебную структуру. Поэтому вступление Австрии в НАТО и будет означать, что она вошла бы в число тех стран, которые ведут враждебную политику в отношении Российской Федерации, сказал депутат.

«Логика австрийских политиков в данном случае выглядит абсолютно искаженной, переворачивающей все с ног на голову, не соответствующей объективной реальности», — добавил Новиков.

27 июля глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что ее страна может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО из-за России. По словам дипломата, нейтральный статус не обеспечит защиту страны.

Ранее Путин рассказал, как Россию «посылали подальше» из-за ее позиции по расширению НАТО.