Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн лидирует на выборах главы региона с 91,22% голосов после обработки 1,57% протоколов. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК, передает ТАСС.

При этом действующий глава Брянской области Александр Богомаз набирает 70,44% после обработки 0,67% протоколов, а врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь — 96,33% после обработки 0,47% протоколов.

Незадолго до этого начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Ленар Габдурахманов сообщил, что существенных нарушений, которые могли бы привести к срыву выборов в России, зафиксировано не было.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что легитимность выборов в единый день голосования в 2025 году обеспечена, в том числе в местах принудительного содержания и местах временного размещения эвакуированных.

Ранее в ЦИК рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.