На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области

Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области с 91,22% голосов
true
true
true
close
Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн лидирует на выборах главы региона с 91,22% голосов после обработки 1,57% протоколов. Это следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК, передает ТАСС.

При этом действующий глава Брянской области Александр Богомаз набирает 70,44% после обработки 0,67% протоколов, а врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь — 96,33% после обработки 0,47% протоколов.

Незадолго до этого начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Ленар Габдурахманов сообщил, что существенных нарушений, которые могли бы привести к срыву выборов в России, зафиксировано не было.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что легитимность выборов в единый день голосования в 2025 году обеспечена, в том числе в местах принудительного содержания и местах временного размещения эвакуированных.

Ранее в ЦИК рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами