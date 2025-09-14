В ЦИК рассказали о многочисленных хакерских атаках во время выборов

На интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России идет беспрецедентная хакерская атака. Об этом сообщила глава комиссии Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«На работоспособность государственной автоматизированной системы «Выборы» и дистанционное электронное голосование атаки не повлияли», — рассказала она.

Всего было зафиксировано около 290 тыс. атак на портал ЦИК. Более 300 атак было совершено на дистанционное электронное голосование.

До этого Элла Памфилова рассказала, что голосование в регионах РФ на выборах разного уровня проходит в штатном режиме, без особых эксцессов.

Единый день голосования, 14 сентября, охватит 81 регион страны, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек. Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. Воспользоваться онлайн-платформой намерены более 1,6 млн россиян.

Ранее Памфилова рассказала, как кандидат в депутаты сорвал голосование в Астрахани.