В МВД РФ рассказали, были ли зафиксированы серьезные нарушения на выборах

МВД РФ в дни голосования не зафиксировало нарушений, способных сорвать выборы

Существенных нарушений, которые могли бы привести к срыву выборов в России, зафиксировано не было. Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Ленар Габдурахманов, пишет РИА Новости.

Он обратил внимание, что во всех субъектах страны голосование практически закончилось. Исключение составляет только Калининградская область.

«Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано», — подчеркнул Габдурахманов.

При этом он добавил, что сотрудники МВД РФ продолжают обеспечивать общественный порядок на избирательных участках.

Единый день голосования — 14 сентября — охватил 81 российский регион. В субъектах прошли более 5000 избирательных кампаний, в рамках которых планировалось заместить около 47 тыс. мандатов и должностей.

Как рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, легитимность выборов была обеспечена. При этом избиратели проявили высокую активность, отметила омбудсмен.

Ранее в МВД РФ сообщили о попытках совершения терактов на избирательных участках.