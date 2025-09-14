На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москалькова рассказала о легитимности выборов в единый день голосования

Москалькова: легитимность выборов в единый день голосования обеспечена
Максим Блинов/РИА Новости

Легитимность выборов в единый день голосования в 2025 году обеспечена. Об этом сообщила в информационном центре ЦИК уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Активность выборов высокая, мы это видели сами на участках. Легитимность обеспечена, в том числе в местах принудительного содержания и местах временного размещения эвакуированных», — подчеркнула она.

До этого Москалькова в ходе брифинга рассказала, что обратилась в Общественную палату РФ с предложением расширить возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Она отметила, что на данный момент от граждан поступает много вопросов о ДЭГ. В качестве примеров необходимости дополнительного развития системы она привела примеры россиян, которые из-за процедурных ограничений или отсутствия дистанционной формы в ряде регионов не смогли реализовать свое право на голосование.

Ранее в ЦИК сообщили о многочисленных хакерских атаках во время выборов.

