Москалькова рассказала о легитимности выборов в единый день голосования

Легитимность выборов в единый день голосования в 2025 году обеспечена. Об этом сообщила в информационном центре ЦИК уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«Активность выборов высокая, мы это видели сами на участках. Легитимность обеспечена, в том числе в местах принудительного содержания и местах временного размещения эвакуированных», — подчеркнула она.

До этого Москалькова в ходе брифинга рассказала, что обратилась в Общественную палату РФ с предложением расширить возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Она отметила, что на данный момент от граждан поступает много вопросов о ДЭГ. В качестве примеров необходимости дополнительного развития системы она привела примеры россиян, которые из-за процедурных ограничений или отсутствия дистанционной формы в ряде регионов не смогли реализовать свое право на голосование.

Ранее в ЦИК сообщили о многочисленных хакерских атаках во время выборов.