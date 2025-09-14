Москалькова призвала увеличить возможности электронного голосования в России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе брифинга рассказала, что обратилась в Общественную палату РФ (ОП РФ) с предложением расширить возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Ее слова приводит РИА Новости.

«Возрастает потребность в дистанционном электронном голосовании… И мы просили Общественную палату поддержать наше предложение в ЦИК о том, чтобы эта форма, которая представлена сегодня в 24 регионах, развивалась и дальше», — заявила она.

Москолькова рассказала, что на данный момент от граждан поступает много вопросов о ДЭГ. В качестве примеров необходимости дополнительного развития системы она привела примеры россиян, которые из-за процедурных ограничений или отсутствия дистанционной формы в ряде регионов избиратели не смогли реализовать свое право на голосование.

Он добавила, что практика электронного голосования популярна, удобна и повышает уровень легитимности выборов.

Единый день голосования охватывает 81 регион России, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. Выборы проходят 12–14 сентября 2025 года. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов.

