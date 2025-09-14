На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии высмеяли генсека НАТО за слова о российских гиперзвуковых ракетах

Журналист Лафлэнд высмеял Рютте за его заявление о российских ракетах
Alexander Drago/Reuters

Британский журналист Джон Лафлэнд в соцсети X высмеял генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его слова о российских ракетах.

«Рютте узнал о гиперзвуковых ракетах несколько лет спустя их разработки и почти через год после первого применения», — написал он.

Накануне Рютте заявил, что российские ракеты могут добраться до Мадрида и Лондона за несколько минут, потому что летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

До этого лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что Германия рискует вступить в прямой конфликт с Россией из-за действий европейских политиков. По ее словам, даже при отсутствии интереса России вступать в прямой конфликт с НАТО, угроза эскалации все равно сохраняется из-за действий политиков Германии и Евросоюза.

Ранее в Германии предупредили, что война с Россией станет ядерной.

