Журналист Лафлэнд высмеял Рютте за его заявление о российских ракетах

Британский журналист Джон Лафлэнд в соцсети X высмеял генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его слова о российских ракетах.

«Рютте узнал о гиперзвуковых ракетах несколько лет спустя их разработки и почти через год после первого применения», — написал он.

Накануне Рютте заявил, что российские ракеты могут добраться до Мадрида и Лондона за несколько минут, потому что летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

До этого лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что Германия рискует вступить в прямой конфликт с Россией из-за действий европейских политиков. По ее словам, даже при отсутствии интереса России вступать в прямой конфликт с НАТО, угроза эскалации все равно сохраняется из-за действий политиков Германии и Евросоюза.

Ранее в Германии предупредили, что война с Россией станет ядерной.