Германия рискует вступить в прямой конфликт с Россией из-за действий европейских политиков. С таким предупреждением выступила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт в эфире своего YouTube-канала.

«Германия и Европа давно не были так близки к пропасти, <…> потому что ответственные европейские политики, включая канцлера Германии, ведут себя так высокомерно и безответственно, как будто можно поджечь только старый стол, а не жизненное пространство миллионов людей», — сказала Вагенкнехт.

По ее словам, даже при отсутствии интереса России вступать в прямой конфликт с НАТО, угроза эскалации все равно сохраняется из-за действий политиков Германии и Евросоюза. Антироссийская риторика на Западе лишь усиливается, а продолжающееся перевооружение делает конфликт все более вероятным, констатировала политик.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее Буданов начал запугивать Европу нападением России.