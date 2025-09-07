На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии обеспокоились конфликтом с Россией из-за политики Европы

Вагенкнехт: Германия рискует быть втянутой в конфликт с Россией из-за действий ЕС
true
true
true
close
Nadja Wohlleben/Reuters

Германия рискует вступить в прямой конфликт с Россией из-за действий европейских политиков. С таким предупреждением выступила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт в эфире своего YouTube-канала.

«Германия и Европа давно не были так близки к пропасти, <…> потому что ответственные европейские политики, включая канцлера Германии, ведут себя так высокомерно и безответственно, как будто можно поджечь только старый стол, а не жизненное пространство миллионов людей», — сказала Вагенкнехт.

По ее словам, даже при отсутствии интереса России вступать в прямой конфликт с НАТО, угроза эскалации все равно сохраняется из-за действий политиков Германии и Евросоюза. Антироссийская риторика на Западе лишь усиливается, а продолжающееся перевооружение делает конфликт все более вероятным, констатировала политик.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее Буданов начал запугивать Европу нападением России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами