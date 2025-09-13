Рютте начал пугать Европу сверхбыстрыми российскими ракетами

Российские ракеты могут добраться до Мадрида и Лондона за несколько минут, потому что летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса», — подчеркнул он.

13 сентября в Польше началась реализация операции НАТО «Восточный страж» (Eastern Sentry).

Также генштаб Польши выложил в соцсети видеозапись посадки французского транспортного самолета А400 в Минске-Мазовецком. Он доставил вооружение для истребителей Rafale, которые уже пребывают в Польше.

Как уточнил Рютте, в операции будут «элементы, направленные на решение особых задач, связанных с использованием дронов».

На этом фоне депутат польского Сейма Дариуш Стефанюк заявлял о том, что Польша сбивала беспилотники ракетами AIM-120C7 стоимостью около $2 млн за штуку.

Эксперт Владислав Шурыгин, отмечает «МК.RU», проанализировал фото с фрагментами ракет и пришел к выводу, что польские средства противовоздушной обороны (ПВО) сильно проиграли по критерию «стоимость-эффективность».

AIM-120 AMRAAM — американская ракета «воздух-воздух» средней дальности, которая способна поражать цели в любых погодных условиях. Она предназначена для уничтожения воздушных целей, находящихся вне зоны прямой видимости.

