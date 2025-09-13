На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рютте начал пугать Европу сверхбыстрыми российскими ракетами

Генсек НАТО Рютте начал пугать Европу российскими ракетами
true
true
true

Российские ракеты могут добраться до Мадрида и Лондона за несколько минут, потому что летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса», — подчеркнул он.

13 сентября в Польше началась реализация операции НАТО «Восточный страж» (Eastern Sentry).

Также генштаб Польши выложил в соцсети видеозапись посадки французского транспортного самолета А400 в Минске-Мазовецком. Он доставил вооружение для истребителей Rafale, которые уже пребывают в Польше.

Как уточнил Рютте, в операции будут «элементы, направленные на решение особых задач, связанных с использованием дронов».

На этом фоне депутат польского Сейма Дариуш Стефанюк заявлял о том, что Польша сбивала беспилотники ракетами AIM-120C7 стоимостью около $2 млн за штуку.

Эксперт Владислав Шурыгин, отмечает «МК.RU», проанализировал фото с фрагментами ракет и пришел к выводу, что польские средства противовоздушной обороны (ПВО) сильно проиграли по критерию «стоимость-эффективность».

AIM-120 AMRAAM — американская ракета «воздух-воздух» средней дальности, которая способна поражать цели в любых погодных условиях. Она предназначена для уничтожения воздушных целей, находящихся вне зоны прямой видимости.

Ранее СМИ раскрыли, кому больше всего выгоден инцидент с БПЛА в Польше.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами