Бербок не исключила размещение миротворцев ООН на Украине

Глава Генассамблеи Бербок: размещение миротворцев ООН на Украине не исключено
Michael Ukas/Global Look Press

Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН и бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild не исключила возможности размещения на Украине миротворцев ООН после проведения мирных переговоров.

По ее словам, подобные миротворческие миссии необходимы не только на европейском континенте. Она подчеркнула, что в случае достижения мирного соглашения, оно должно быть максимально защищено.

«И если большинство государств-членов заявят, что для этого также потребуются «голубые каски», то это, как мы надеемся, может обеспечить прочный мир», — добавила Бербок.

Она отметила, что прежде всего должны состояться мирные приговоры.

До этого американская газета The New York Times писала, что президент РФ Владимир Путин предупредил Киев и западных лидеров о том, что Россия серьезно ответит на отправку европейских войск на Украину. По словам автора, посыл Путина заключается в том, что он не сомневается в превосходстве Вооруженных сил РФ над армиями стран Европы.

Ранее на Западе заявили о «панике» Зеленского после слов Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину.

Переговоры о мире на Украине
