В США заявили о сигнале Путина Западу по поводу отправки европейских войск на Украину

Президент РФ Владимир Путин предупредил Киев и западных лидеров о том, что Россия серьезно ответит на отправку европейских войск на Украину. Об этом пишет американская газета The New York Times.

По словам автора, посыл Путин заключается в том, что он не сомневается в превосходстве Вооруженных сил РФ над армиями стран Европы.

«Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по отправке войск на Украину», — отмечается в материале.

5 сентября Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Кремль будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины. В случае же, если удастся добиться устойчивого мира, то никакого смысла в нахождении иностранных военных на территории Украины нет, так как Россия будет исполнять мирные договоренности в полном объеме, добавил президент.

После этого итальянская газета L'Antidiplomatico написала о том, что российский лидер одним своим заявлением сорвал планы «коалиции желающих» по размещению военных стран НАТО на Украине.

Ранее на Западе заявили о «панике» Зеленского после слов Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину.